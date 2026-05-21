Liverpool ve İngiltere futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Mohamed Salah, 9 sezonun ardından İngiliz devinden ayrılıyor. Suudi Arabistan'dan astronomik teklifler alan 33 yaşındaki Mısırlı yıldız için Fenerbahçe'de Sadettin Saran yönetiminin girişimleri olduğu duyulmuştu.

İngiliz basınından CaughtOffside'ın haberine göre kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Salah, Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı. Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Kaynaklarıma göre ilk görüşmelerde Salah'a sözlü bir teklif yapıldığı ve Mısırlı yıldızın Avrupa'da oynamaya devam etmek için yılda yaklaşık 12-13 milyon euro civarında bir maaşı kabul etmeye hazır durumda. Salah henüz Suudi Arabistan'a kapılarını kapatmasa da önceliği iddialı bir spor projesinde devam etmek çünkü henüz bu seviyede mücadele edebileceğine inanıyor. Görüştüğüm kaynak 'Salah son derece hırslı, şu anda onun Suudi Arabistan'a gideceğini sanmıyorum. Fenerbahçe ilk görüşmelerde bulundu ve durum olumlu görünüyor' şeklinde görüşlerini iletti."

Liverpool'da 9 sezon top koşturan 33 yaşındaki yıldız; 441 maça çıkıp 257 gol ve 122 asistlik skor katkısı sağladı. Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri ise 30 milyon euro...