Süper Lig'de şampiyon olduktan sonra 3. Lig'e kadar düşen Bursaspor, küllerinden doğuyor... Timsahlar, geçen yıl çıktıkları 2. Lig'de bu sezonda şampiyonluğunu ilan edip, 1. Lig'e yükselirken; 3. Lig'de olduğu gibi bu ligde de karşılaşmalarının çoğunu kadın ve çocuk taraftarlar başta olmak üzere ortalama 42 bin seyirci karşısında oynadı. 41 bin 661 taraftarla Galatasaray, 36 bin 51 taraftarla Fenerbahçe, 28 bin 163 taraftarla Beşiktaş ve 26 bin 991 taraftarla Trabzonspor'u, 2025-2026 sezonunda geride bırakan Bursaspor, şampiyonluğunu ilan ettiği Somaspor karşılaşmasını da 45 bin 450 taraftar karşısında oynadı.

Yeşil-Beyazlı futbolcuların sezon boyunca Bursa'da oynadıkları 43 bin 361 kapasiteli statlarında 18 karşılaşmayı en az 750 bin taraftar izlerken, rakip takım futbolcuları da tribünlerde gördükleri kalabalık, coşku ve özel koreografiler karşısında Şampiyonlar Ligi atmosferinde yeşil sahaya çıktı.

39 BİN KOMBİNE 2 SAATTE TÜKENDİ

Gelecek sezon 1’inci Lig’de mücadele edecek olan Bursaspor’da taraftarın takıma desteği de güçlenerek devam ediyor. Yeni sezon için satışa çıkarılan 39 bin kombine biletin yalnızca 2 saat içinde tükenmesi, camiadaki 1’inci Lig heyecanını da gözler önüne serdi.

'42 BİN ORTALAMA FUTBOLCULARI ETKİLİYOR'

Bursa'daki tüm maçların kapalı gişe olarak 42 bin seyirci karşısında oynandığını belirten Kutlucan, "2. ve 3. lig seviyesinde maç başına 42 bin taraftar ortalamasıyla oynamak hem bizim futbolcularımızı hem de rakipleri ciddi şekilde etkiliyor. Bu atmosferde heyecanlanmamak mümkün değil. Bu durum takımımıza olumlu yansıdığı gibi zaman zaman baskı da oluşturabiliyor, bu da çok normal. Yaptığımız her işi taraftarımıza açıklanabilir şekilde yapmaya özen gösteriyoruz. Bursaspor büyük bir camia, bu camiayı düşünmeden adım atmıyoruz" diye konuştu.

'REKORLAR BİZDE'

Yeşil-beyaz tribünlerdeki yüksek seyirci sayısının bir benzerinin olmadığına dikkat çeken Oğuzhan Kutlucan, "Sezon boyunca futbolcularımızı 750 bin taraftar izledi. Rakip futbolcular taraftarları görünce şaşırıyor. Alt liglerde böyle bir ilgi yok. Bu liglerde, hatta şu an Türkiye’de ve dünyada bu seviyede bir taraftar ortalaması olduğunu düşünmüyorum. Bütün rekorlar bizde. Taraftarımıza bu güveni verdiğimiz için gururluyuz" dedi.