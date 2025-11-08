Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmaya hakemler ve iki takımın oyuncuları, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz" pankartıyla çıkarken, Göztepe'nin Atatürk armalı forması beğeni topladı.

Göztepe oyuncuları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için Atatürk portresinin yer aldığı formalarla mücadele etti. Bu formalar, sosyal medyada futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü.