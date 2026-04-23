Rusya, stratejik hava üstünlüğünü koruma ve operasyonel kapasitesini genişletme hamleleri kapsamında envanterindeki süpersonik savaş uçağı sayısını artırmaya devam ediyor.

Rusya Birleşik Uçak Şirketi (UAC), Hava-Uzay Kuvvetleri’ne yeni Su-35S çok rollü savaş uçaklarının teslimatının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Devlet medyası aracılığıyla doğrulanan bu sevkiyatın, ordunun özellikle uzun menzilli taarruz ve hava savunma kabiliyetlerini güçlendirmesi hedefleniyor.

Rusya’nın son yıllardaki askeri operasyonlarında "bel kemiği" olarak nitelendirilen Su-35S, ağır sınıf bir platform olarak tek bir görevle sınırlı kalmayan tasarımıyla öne çıkıyor. Rus devlet ajansı TASS’a bilgi veren yetkililer, uçağın uzun menzilli hedefleri önleme, taarruz gruplarına eskortluk etme, insansız hava araçlarını imha etme ve hem kara hem de deniz hedeflerine hassas saldırılar düzenleme gibi geniş bir görev yelpazesine sahip olduğunu vurguluyor.

Güvenlik gerekçesiyle teslim edilen yeni uçak sayısı hakkında ise resmi bir açıklama yapılmadı.

UKRAYNA PERFORMANSI ŞÜPHEYE DÜŞÜRDÜ

Süpersonik hızlara ulaşabilen Su-35S, yakıt ikmali yapmadan 3.600 kilometre menzile sahip. Gövdesindeki 12 farklı istasyonda toplam 8.000 kilogram mühimmat taşıyarak hem havadan havaya hem de havadan karaya operasyonlarda yüksek esneklik sergiliyor.

Ancak bu üstün teknik özelliklere rağmen, Su-35S’lerin Ukrayna sahasındaki performansı uzmanlar tarafından dikkatle izleniyor. Rusya’nın bölgede tam bir hava hakimiyeti kuramaması ve bugüne kadar en az sekiz adet Su-35S’in düştüğüne dair veriler, modern hava savunma sistemlerinin bu platformlar üzerindeki baskısını gösteriyor.