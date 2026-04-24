Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, etkinliğe katılımın programlarında yer almadığını belirterek, “Bu etkinliğe katılmak ya da ziyaret etmek programımızda yoktu. Körfez ülkelerine yapacağımız seyahate hazırlanıyorduk. Program yoğundu ve iyi hazırlık gerektiriyordu” dedi.

Davetin etkinlikten yaklaşık yarım saat önce ulaştığını ifade eden Şara, “Bu yüzden geç geldik” diye konuştu.

'GÖSTERİ KARŞISINDA BEN DE ŞAŞIRDIM'

Etkinlik içeriğine dair önceden bilgi sahibi olmadığını vurgulayan Şara, “Etkinliğin programını bilmiyorduk. Gösteri karşısında ben de biraz şaşırdım” ifadelerini kullandı.

'BELİRLİ BİR ANLAM GÖREMEDİM'

Şara, ulusal etkinliklerin içeriğine ilişkin ise “Böyle günlerde yapılan kutlamalar anlam taşımalı ve bölgenin gelenekleriyle bağlantılı olmalı. Bu tür faaliyetler bir kültürü yansıtmalı ve bir mesaj vermeli. Ben orada belirli bir mesaj görmedim” değerlendirmesinde bulundu.

'KÜLTÜRÜMÜZE UYGUN OLMALI'

Kamuoyundan gelen tepkilere de değinen Şara, “Halkın gözlemlerine ve eleştirilerine büyük saygı duyuyorum” dedi. Şara, “Ulusal etkinliklerin amaç taşıyan, Suriye’nin örf, adet ve kültürüne bağlı organizasyonlar olması yönünde talimat verdik” ifadelerini kullandı.