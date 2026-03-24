Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler neticesinde hafif de olsa düşen petrol fiyatı pompaya bu gece indirim olarak yansıyacak. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 55 kuruş, motorine ise 3,72 TL indirim yapılacak.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREDİ Mİ?

Vatandaşların en çok merak ettiği konu olan "İndirim vergiye mi gidecek yoksa pompaya mı yansıyacak?" sorusu da netlik kazandı. Akaryakıt fiyatlarını dengede tutmak amacıyla uygulanan Eşel Mobil Sistemi, fiyat artışlarını ÖTV'den (Özel Tüketim Vergisi) karşılayarak halka yansıtmamayı fiyat düşüşlerinde ise önce eksilen vergiyi tamamlamayı hedefliyor.

Ancak bu kez motorin tarafında farklı bir süreç işliyor.

VERGİ BARİYERİ AŞILMADI: İNDİRİM DOĞRUDAN CEBE YANSIYACAK

Teknik arka planına bakıldığında, motorindeki indirimin neden bu kadar keskin olduğu daha net anlaşılıyor. Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığına göre, motorinde ÖTV bittikten sonra toplamda 11 TL’lik bir zam yapılmıştı. Aydilek, sektör kaynaklarının şu değerlendirmesini paylaştı:

"Motorinde 11 TL’ye dek yapılacak tüm indirimler doğrudan tüketiciye, yani pompaya yansıyacak. Ancak bu eşik aşıldıktan sonra yapılacak sonraki indirimlerde devlet, almadığı ÖTV’yi kesmeye başlayacak."