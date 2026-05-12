Yunanistan’da yayınlanan Survivor yarışmasının dikkat çeken isimlerinden Stavros Floros, Dominik Cumhuriyeti’nde yaşanan ciddi bir kazada ağır yaralandı. Yarışmacıya turistik bir teknenin çarptığı belirtilirken, yapım şirketi Floros’un durumunun ciddi ancak stabil olduğunu açıkladı
HASTANEDE TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Yunan basınında yer alan haberlere göre Survivor yarışmacısı Stavros Floros, çekimler dışında bulunduğu sırada Dominik Cumhuriyeti’nde meydana gelen kazada ağır yaralandı. İlk müdahalenin olay yerinde yapıldığı öğrenilirken, genç yarışmacının hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi. Yetkililer olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin soruşturma başlatırken, yapım ekibi sosyal medyada yayılan doğrulanmamış iddialara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.
YARIŞMA PROSEDÜRLERİ DIŞINDA GERÇEKLEŞTİ
Yunanistan merkezli Sportime GR ve Athens Magazine sitelerinde yer alan haberlere göre, Survivor yarışmacısı Stavros Floros’a Agios Dominikos bölgesinde turistik bir tekne çarptı. Olayın yarışma çekimleri sırasında değil, yarışma prosedürleri dışında gerçekleştiği ifade edildi.
Kazanın ardından yapım ekibinin hızla harekete geçtiği ve Floros’a olay yerinde ilk yardım müdahalesi yapıldığı belirtildi. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılan yarışmacının tedavi altına alındığı açıklandı.
Kazanın ardından yapım ekibinin hızla harekete geçtiği ve Floros’a olay yerinde ilk yardım müdahalesi yapıldığı belirtildi. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılan yarışmacının tedavi altına alındığı açıklandı.
Günün Trend Haberleri
Yapım şirketi tarafından yapılan resmi açıklamada, “Yarışmacının durumu ciddi ancak stabildir ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca olayın tüm yönleriyle araştırıldığı, yetkili liman makamlarının kazanın nedenini belirlemek için soruşturma yürüttüğü kaydedildi.
''Survivor’da Agios Dominikos’ta (Dominik Cumhuriyeti) meydana gelen ciddi kazaya ilişkin ilk açıklamamızın ardından, hem kamuoyuna hem de öncelikle yarışmacının kendisine karşı sorumluluğumuz gereği, olayın gerçekleşme koşullarıyla ilgili bazı açıklamalar yapma ihtiyacı doğmuştur.
Mevcut bilgilere göre olay, yarışmacıyı taşıyan turistik teknenin, yarışmacının yarışma prosedürleri dışında bulunduğu sırada ona çarpması sonucu meydana gelmiştir.
İlk andan itibaren yapım ekibi, yaralıya gerekli ilk yardımın sağlanması ve güvenli şekilde hastaneye ulaştırılması için harekete geçmiştir. Yetkili liman makamları ise olayın nedenlerini ve koşullarını tam olarak belirlemek amacıyla soruşturma yürütmektedir.
Yarışmacı hastanede tedavi altında olup durumu ciddi ancak stabildir ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır.
Yaralanmanın ciddiyeti ve yarışmacının ailesine duyulan saygı nedeniyle, soruşturma tamamlanana kadar doğrulanmamış bilgilerin paylaşılmaması konusunda sorumluluk çağrısında bulunuyoruz.
Olayın gelişimi ve detayları hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.
''
YARIŞMACININ HAYAT HİKAYESİ GÜNDEM OLDU
Öte yandan kazanın ardından Stavros Floros’un yaşam hikâyesi de yeniden gündeme geldi. Yunan basınında yer alan bilgilere göre 21 yaşındaki yarışmacı, Yunanistan’ın Kavala kentinde kalabalık bir ailede büyüdü. Floros’un tam 10 kardeşi bulunduğu ve ailesiyle birlikte arıcılıkla uğraştığı belirtildi.
Survivor’a katılmadan önce oldukça zorlu şartlarda çalıştığı ifade edilen genç yarışmacının, fiziksel dayanıklılığını da büyük ölçüde bu yaşam tarzına borçlu olduğu aktarıldı. Doğayla iç içe yaşamı ve yoğun iş temposu sayesinde yarışmada güçlü performans sergilediği belirtilen Floros’un, izleyiciler tarafından çalışkan kişiliğiyle sevildiği ancak sert mizacı ve doğrudan tavırları nedeniyle zaman zaman tartışmaların odağı olduğu da haberlerde yer aldı.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.