Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 34. ve son haftasında konuk ettiği Damac FC'yi 4-1 yenen Al Nassr, şampiyon oldu. Jorge Jesus'un takımına şampiyonluğu getiren golleri Sadio Mane, Kingsley Coman ve Cristiano Ronaldo (2) attı. Damac'ın tek sayısını ise penaltıdan Morlaye Sylla kaydetti.

Galibiyetin ardından puanını 86'ya yükselten Al Nassr, en yakın takipçisi Al Hilal'in 2 puan önünde şampiyonluk ipini göğüsledi.

CRİSTİANO RONALDO'DAN İLK

2023'ten beri Al Nassr forması giyen ve Suudi Arabistan'ın futbol elçiliğini üstlenen Cristiano Ronaldo ise yıllar sonra ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı. 41 yaşındaki Portekizli yıldız bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 37 maçta 30 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağladı.