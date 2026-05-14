Yaklaşık 1500 metrekarelik alanı kaplayan sistem, Şili’nin elektrik şebekesine bağlı ilk yüzen güneş enerjisi projelerinden biri olarak gösteriliyor. Projenin amacı, tarımsal üretimde kullanılan elektriği üretirken meyve bahçeleri için ayrılan alanı korumak.

HEM ELEKTRİK ÜRETİYOR HEM SU KAYBINI AZALTIYOR

Suyun üzerine kurulan paneller yalnızca enerji üretmekle kalmıyor. Uzmanlara göre sistem, rezervuardaki suyun güneş nedeniyle buharlaşmasını da azaltıyor. Böylece özellikle kurak dönemlerde su tasarrufu sağlanabiliyor.

Yüzen güneş panellerinin bir başka avantajı ise daha serin çalışmaları. Su yüzeyi panellerin sıcaklığını düşürdüğü için sistemin veriminin kara tipi güneş panellerine göre daha yüksek olabildiği belirtiliyor.

TARIM ALANLARINI KORUMAYI HEDEFLİYORLAR

Projeyi geliştiren ekip, geleneksel güneş enerjisi santrallerinin büyük arazi kaplaması nedeniyle bu yöntemi tercih ettiklerini açıkladı. Çiftlikte kullanılan rezervuar zaten sulama sistemi için mevcut olduğu için ek arazi kullanımına ihtiyaç duyulmadı.

Uzmanlara göre yüzen güneş enerjisi sistemleri, özellikle su kıtlığı yaşayan bölgelerde giderek daha fazla tercih edilmeye başlanıyor. Şili’deki proje de tarım ve yenilenebilir enerjiyi aynı alanda birleştiren dikkat çekici örneklerden biri olarak gösteriliyor.