Sıcak havalarda su bulmakta zorlanan kuşlar, susuzluklarını gidermek için çoğu zaman meyvelere yöneliyor. Bahçede kolay ulaşılabilir bir su kaynağı olduğunda ise kuşlar doğrudan su içmeye gidiyor ve meyvelere daha az zarar veriyor.

KUŞLAR İÇİN GÜVENLİ SU ALANI OLUŞTURUYOR

Tabağın içine yerleştirilen taşlar, kuşların su içerken kaymasını önlüyor. Küçük kuşlar taşların üzerine konarak güvenli şekilde su içebiliyor.

Bu yöntem sayesinde serçe, baştankara ve kara kuş gibi türler özellikle sıcak günlerde bahçelere daha sık geliyor. Küçük bir su alanı, bahçedeki doğal yaşamı da hareketlendiriyor.

MEYVELERİ KORUMAYA YARDIMCI OLUYOR

Yaz aylarında susayan kuşlar kiraz, üzüm ve elma gibi meyveleri sık sık gagalıyor. Bahçede temiz su bulunduğunda ise kuşlar öncelikle su ihtiyacını karşılıyor.

Son dönemde yaygınlaşan bu yöntem, özellikle doğal bahçecilikle ilgilenen kişiler tarafından sıkça uygulanıyor. Basit görünmesine rağmen birçok bahçede etkili sonuç veriyor.