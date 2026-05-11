Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan mart ayı perakende satış verilerine göre elektronik sektöründe hareketlilik oldu.

Şubat ayındaki durgunluğun ardından mart ayında perakende satışlar yüzde 2,6 artarken, bu yükselişin lokomotifi yüzde 6’lık artışla bilgisayar ve iletişim cihazları sektörü oldu. Tüketiciler beklenen fiyat artışları öncesinde taleplerini öne çekti.

"MALİYET ARTIŞLARI ETİKETLERE YANSIYACAK"

Sektördeki fiyat beklentilerine ilişkin Bloomberg HT’ye konuşan Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, artan maliyet baskısına dikkat çekti. Üreticilerin uzun süredir çip krizinden kaynaklı maliyetleri tüketiciye yansıtmadığını belirten Turnacı, gelinen noktada zamların kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Turnacı, fiyat artışlarına ilişkin şu öngörüleri paylaştı:

"Ocak ayından itibaren maliyetlerdeki yükselişle birlikte yaklaşık üç aylık süreçte yüzde 20’lik bir artış yaşanmıştı. Küresel çip krizi ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle bu artışın yıl genelinde yüzde 25 seviyesine çıkabileceğini tahmin ediyoruz."

TAKSİT SINIRI VE KAYIT DIŞI EKONOMİ UYARISI

Teknoloji ürünlerine erişimde yaşanan zorluklara değinen MOBİSAD Başkanı, mevcut taksit sınırlarının güncellenmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle 12 taksit imkanının 20 bin TL ile sınırlı kalmasının KOBİ’leri zor durumda bıraktığını belirten Turnacı, bu durumun kayıt dışı ticareti tetiklediği uyarısında bulundu. Maliye Bakanlığı ile bu konuda temas halinde olduklarını ifade eden Turnacı, sınırın yükseltilmesinin ekonomiye katkı sağlayacağını savundu.

YENİLENMİŞ ÜRÜN PAZARI BÜYÜYOR

Sıfır ürün fiyatlarındaki artışın tüketiciyi yenilenmiş cihazlara yönlendirdiğine dikkat çeken Turnacı, geçtiğimiz yıl 660 bin adet olan yenilenmiş ürün pazarının bu yıl 1,5 milyona ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Türkiye'deki toplam telefon pazarındaki kayıt dışılık sorununa da dikkat çeken Turnacı, 17 milyonluk satışın yaklaşık 5 milyonunun yasal kanal dışında gerçekleştiğini vergi düzenlemeleri ve taksit kolaylıklarıyla bu durumun tersine çevrilebileceğini belirtti.