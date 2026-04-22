İbrahim Tatlıses safra kesesi ameliyatı sonrası yoğun bakımda süren tedavisi tamamlandı. Hastaneden taburcu olan Tatlıses, mirasıyla ilgili yaptığı açıklamalarla magazin gündemine de damga vurdu.

''HİÇ KİMSEYE KURUŞ YOK''

Tatlıses, açıklamasında özellikle mirasıyla ilgili sözleriyle gündem oldu. Ünlü isim, “Hiç kimseye kuruş yok. Devlete bıraktım. Bazıları yüzünden diğerleri mağdur kaldı. Parayı babam bırakmadı, ben kazandım. Dağıtırım kime ne? Onlara çok iyi miras bıraktım farkında değiller. ‘İbrahim Tatlıses’ deyince çok kapılar açılıyor, kullanmasını bilmediler” ifadelerini kullandı.





ÇOCUKLARIYLA DAVALIK OLMUŞTU

İbrahim Tatlıses’in çocuklarıyla yaşadığı tartışmalar da daha önce magazin gündeminde geniş yer bulmuştu. Tatlıses’in, çocukları Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak Tatlıses ile yaşadığı anlaşmazlıklar sonrası tarafların davalık olduğu biliniyor.