Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir eve tadilat yapmak için giden Ramazan Ceyhan (53), evde ölü bulundu. Olay, öğleden sonra kırsal Hayriye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, tadilat için eve gelen Ramazan Ceyhan’dan uzun süre haber alamayan ev sahibi, dışarıdaki işlerini tamamlayıp geri döndüğünde kapının açılmaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, Ceyhan’ı yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 53 yaşındaki adamın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ramazan Ceyhan’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

