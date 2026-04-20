ABD’nin New Jersey eyaletinde bir ev sahibi, bahçesinde sürdürdüğü sıradan bir tadilat çalışması sırasında beklenmedik bir keşfe imza attı. Sundurma inşaatı için toprağı kazdığı sırada rulo haline getirilmiş kağıt parçaları bulan ev sahibi, başlangıçta bunların ağaç kökü veya atık olduğunu düşündü. Ancak kalıntıları temizlediğinde, toprağın altında saklı kalmış bir nakit yığınıyla karşılaştı.

Yapılan incelemelerde, korunaklı bir şekilde rulo yapılarak gömülmüş olan paraların tamamının 1934 serisi banknotlar olduğu anlaşıldı. Toplamda 2.370 dolar değerindeki deste; 10 ve 20 dolarlık banknotlardan oluşuyor. Aradan geçen yaklaşık 90 yıla rağmen paraların büyük bir kısmının fiziksel formunu korumuş olması dikkat çekti.

BİR EV ALMAYA YETİYOR

Ekonomik analizler, bulunan miktarın tarihsel değerine ışık tutuyor. Uzmanlar, 1934 yılındaki 2.370 doların bugünkü satın alma gücü karşılığının 45.000 doların üzerinde olduğunu belirtiyor. O dönemdeki mülk fiyatları ve yaşam maliyetleri göz önüne alındığında, bu tutarın o yıllarda bir aile evi satın almaya yetecek büyüklükte olduğu vurgulanıyor.

İKİ SENARYO VAR

Paraların neden gömüldüğüne dair kesin bir kanıt bulunmasa da iki ana senaryo üzerinde duruluyor:

Paraların basıldığı dönemin Büyük Buhran yıllarına denk gelmesi, mevduat sahiplerinin bankalara güvenmeyip birikimlerini toprak altında saklamayı tercih etmiş olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Banknotların seri numaralarının birbirini takip etmesi ve yüksek kondisyonlu olmaları, paranın doğrudan bir bankadan çekilip kısa süre sonra dolaşıma girmeden saklandığına işaret ediyor.

Evin sahibi, mülkün tarihinde gizli kalan bu buluntuların maddi değerinden ziyade hikayesinin önemli olduğunu belirterek paraları koruma altına aldı.