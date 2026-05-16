Şanlıurfa’da gazeteci Mehmet Yetim hakkında yürütülen “dezenformasyon” soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yaklaşık bir aydır tutuklu bulunan Yetim için Siverek Sulh Ceza Hakimliği tahliye kararı verdi. Ancak savcılığın karara itiraz ederek tutukluluk halinin devamı talebinde bulunması üzerine Yetim cezaevinden çıkamadı.

HABERİNİ DÜZELTMESİNE RAĞMEN TUTUKLANMIŞTI

Gazeteci Mehmet Yetim, Siverek’te bir okulda müdür yardımcısına yönelik gerçekleştirilen bıçaklı saldırı girişimine ilişkin bir haber paylaşmıştı. İlk haberde müdür yardımcısının yaralandığı bilgisine yer verildi. Daha sonra müdür yardımcısının yaralanmadığı yönünde bilgilendirme yapılması üzerine Yetim, haberini düzeltti. Ancak yapılan düzeltmeye rağmen Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yetim, “dezenformasyon” suçlamasıyla tutuklandı.

TAHLİYE KARARI ÇIKTI SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Yaklaşık bir aydır cezaevinde bulunan Mehmet Yetim’in tutukluluk durumunu yeniden değerlendiren Siverek Sulh Ceza Hakimliği, gazeteci hakkında tahliye kararı verdi. Tahliye kararının ardından Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Başsavcılığın başvurusu üzerine Yetim hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

Savcılığın itirazının kabul edilmesiyle birlikte Mehmet Yetim, hakimliğin verdiği tahliye kararına rağmen cezaevinden tahliye edilmedi.