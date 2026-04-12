Kaza saat 18.00’de Van- Bitlis kara yolunun 80’inci kilometresindeki Kuskunkıran tüneli yakınında meydana geldi. Bitlis yönünden Van'a gelen ve içerisinde dağcıların bulunduğu 01 DTR 33 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. 13 KİŞİ YARALANDI Can pazarının yaşandığı kazada minibüste bulunan 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Van'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan hayati riski bulunan olmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

