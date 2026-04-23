Yale Peabody Doğa Tarihi Müzesi koleksiyonunda tozlanmaya bırakılan bir örnek, bilim insanlarının dikkati sayesinde tıp ve evrim tarihine 'şok' bir giriş yaptı.

Dr. Bhart-Anjan Bhullar liderliğindeki ekibin Proceedings of the Royal Society B dergisinde yayınladığı araştırma, 210 milyon yıl önce hüküm süren bir yırtıcıyı gün yüzüne çıkardı.

1948'den beri raflarda bekliyormuş

Bu keşfin en şaşırtıcı yanı, fosilin aslında yeni bulunmamış olması. 1948 yılında New Mexico'nun meşhur "Hayalet Çiftliği" (Ghost Ranch) bölgesinde ortaya çıkarılan örnek, Yale Müzesi'nin derinliklerinde tam 76 yıl boyunca keşfedilmeyi bekledi.

"Eosphorosuchus" (Şafak Timsahı) ismi evrimsel konumunu, "Lacrimosa" (Yas/Ağlayan) ismi ise bulunduğu yerin uğursuz geçmişini temsil ediyor.

Bilim insanları, 210 milyon yıl önce yaşayan bu canavarın anatomisini incelediklerinde hayrete düştüler.

Güçlü arka bacakları ve ince ön bacaklarıyla saniyeler içinde hızlanabilen bir yırtıcı!

Güçlendirilmiş kafatası ve devasa çene kasları, en büyük avları bile tek bir hamlede etkisiz hale getirebilecek bir "ısırma gücüne" sahipti.

Müzelerdeki 'gizli' servet deşifre ediliyor

Dr. Bhullar, bu keşfin sadece bir timsah haberi olmadığını vurguluyor: "Mevcut müze koleksiyonları, meğer henüz keşfedilmemiş devasa bir yaşam tarihini raflarında saklıyormuş." Bu örnek, Kuzey Amerika'nın Triyas dönemindeki zengin ekosisteminin ne kadar vahşi olduğunu bir kez daha kanıtladı.