Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Würzburg kentindeki "104. Katolik Günü"nde yaptığı konuşmada, "Bugün, çocuklarıma eğitim almak ve çalışmak için ABD'ye gitmelerini tavsiye etmiyorum" dedi.

‘İYİ EĞİTİMLİLER BİLE ZORLANIYOR’

ABD'de farklı bir sosyal iklim geliştiğini belirten Merz, "Bugün, ABD'de en iyi eğitimli insanlar bile iş bulmakta büyük zorluklar yaşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

‘ABD’Yİ İKİ KEZ DÜŞÜNÜN’

Merz, gençlere "ABD'de eğitim görmeyi veya çalışmayı iki kez düşünmelerini" tavsiye etti.

‘ALMANYA KADAR FIRSAT SUNAN AZ ÜLKE VAR’

Şansölye, Almanya'nın sosyal piyasa ekonomisinin güçlü bir gelecek vadetmeye devam ettiğini vurgulayarak, "Özellikle gençler için Almanya kadar muazzam fırsatlar sunan çok az ülke olduğuna dair kesin bir inancım var" ifadelerini kullandı.

TRUMP İLE BUZLARI ERİTEN TELEFON GÖRÜŞMESİ

Diğer taraftan Merz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin ziyaretinden dönüşünde telefonla görüştüklerini bildirdi.

“İRAN KONUSUNDA HEMFİKİR OLDUK”

Merz, Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede İran’ın yeniden müzakere sürecine dahil olması, Hürmüz Boğazı’ndaki durumun normalleşmesi ve Tahran’ın nükleer silah edinmemesi konusunda ortak bir tutum benimsediklerini ifade etti.

Görüşmede ayrıca Rusya–Ukrayna savaşı ve olası barış girişimlerinin de ele alındığını aktaran Merz, NATO kapsamında iş birliğinin sürdüğünü vurgulayarak, “Ankara’daki NATO Zirvesi öncesinde uyum içinde olduğumuzu teyit ettik. ABD ve Almanya güçlü bir NATO’da güçlü ortaklardır” ifadelerini kullandı.

'GERİLİMİN BAŞLANGICI'

Merz geçtiğimiz ay Kuzey Ren-Vestfalya’da bir lise ziyaretinde öğrencilerin karşısında yaptığı konuşmada, “ABD, İran yönetimi tarafından aşağılanıyor, küçük düşürülüyor” ifadelerini kullanmış ve bu açıklama iki ülke arasında gerilimin başlangıcı olarak değerlendirilmişti.

Aynı günün ilerleyen saatlerinde Merz, ABD ve İsrail’in İran politikasına yönelik eleştirilerini artırarak, “ABD ve İsrail en başından beri bu sorunun birkaç gün içinde çözüleceğini varsaydılar ve şimdi bunun olmadığını kabul etmek zorundayız" ifadelerini kullanmıştı.

'ALMANYA'NIN KÖTÜ DURUMUNA ŞAŞMAMALI'

Bu açıklamalar sonrası Trump sosyal medya paylaşımında Merz’e yönelik olarak, “Almanya'nın hem ekonomik hem de diğer açılardan bu kadar kötü durumda olmasına şaşmamalı. Almanya Başbakanı ne konuştuğunu bilmiyor” ifadelerini kullanmıştı.

'5 BİN ASKERİMİZİ GERİ ÇEKİYORUZ'

Trump'ın açıklamalarının ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Almanya'da konuşlu yaklaşık 5 bin askerini 6 ila 12 ay içinde geri çekeceğini açıklamıştı.