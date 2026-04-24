Kaan ÖZBEK

Türkiye liyakatsizliğin, adam kayırmanın, kamuyu zarara uğratmanın, devlet imkanlarını ve personelini kişisel malı gibi kullanmanın örneklerini 23 yıldır binlerce kez gördü. Tunceli’nin uzun süre tek adamı olan Vali Sonel, 23 yılın adeta özeti gibi…

‘HUZUR SAĞLAYACAKSIN’

Önce İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ni bitireceksin, İçişleri Bakanlığı’nın açtığı Kaymakam adaylığı sınavına girip başarılı olacaksın, bir süre bakanlık bünyesinde çalışıp tecrübe edineceksin, mesela kaymakam olacaksın sonra bakanlık seni vali olarak önerecek. Cumhurbaşkanı onaylayacak sonra Bakanlar Kurulu kararı ile atanacaksın.

Sonra…

‘Suç işlenmesini önleyeceksin!’, ‘Düzeni ve huzuru sağlayacaksın’, ‘Devlet kurumlarını denetleyip varsa ‘aksaklık, görevi ihmal, usulsüzlük’ gidereceksin. Halkın ihtiyaçlarını karşılayacaksın. İl Özel İdaresi’nin bütçesini, ‘kamuyu zarara sokmayacak’ şekilde hazırlayacaksın’

VALİ ADALETTİR!

Kısaca Vali, bir kentin adaletidir. Devletin asaletini, yasaların gücünü temsil eder. Sonel ise bir vali nasıl olmamalı bunu gösterdi.

Kendi oğlunun baş şüpheli olduğu dosyayı kapatabilmek için devletin tüm imkanlarını seferber etti.

Altında çalışan polis, jandarma, doktor konuyla ilgili olabilecek tüm bürokratları ya suç ortağı yaptı ya da suçu örtbas için kullandı.

Kayyum olarak atandığı Tunceli Belediyesi’nde 7 ihale açtı, ihaleler 7 Temmuz 2021’de SÖZCÜ Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’ün köşe yazısına konu oldu. Sadece orada 35 milyon liralık kamu zararına yol açtı.

‘DEVLETİN VALİSİYİM!’

Kurduğu suç şebekesiyle 6 yıl boyunca dağı taşı aratıp Gülistan’ın ailesine acı çektiren vali, Emniyet’te “Ben devletin valisiyim, emniyete cevap vermem” dedi.

Tüm görevlerini çoktan unutmuştu ama birden “Devlet”i ve onun “Valisi” olduğunu anımsadı. Geriye 23 yıldır çektiğimiz ne varsa Tunceli’den yansıyan acı bir yansıması kaldı!

Örtbas yetmez, cinayetten de tutuklanmalı

Doku ailesi, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in cinayetten de tutuklanması gerektiğini savundu. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Sonel’in eylemlerinin “insan öldürme” iştirakini de kapsadığı gerekçesiyle Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet başvurusunda bulundu. Sonel, “Suç delillerini yok etme, gizleme, verileri bozma, özel hayatı ilhlal” gibi suçlamalarla tutuklanmıştı. Aile de “Sonel, cinayetten de tutuklansın” çağrısı yaptı.