Devlet Tiyatroları tarafından düzenlenen Antalya 16. Uluslararası Tiyatro Festivali'nin Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yapılan açılışında konuşan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, yuhalandı.

Açılış oyunu öncesinde bir konuşma yapan Karadağlı, "Bugün burada sadece bir festivalin açılışını yapmıyoruz. Bir hayali, bir tutkuyu ve binlerce yıllık bir mirası yeniden ayağa kaldırıyoruz. 'Tiyatro varsa, Antalya bir sahnedir' diyerek çıktığımız bu yolda 16. kez perdelerimizi büyük bir gururla ve coşkuyla aralıyoruz" ifadelerini kullandı.

Karadağlı'nın konuşması sırasında başlayan yuhalamalar kürsünden indiği anda tavan yaptı.