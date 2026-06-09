Yaklaşık iki yıl aradan sonra yeniden turneye çıkan Tan Taşçı, İstanbul'daki stadyum konserlerine bir tarih daha ekledi. Daha önce 12 ve 13 Haziran için duyurulan Beşiktaş Tüpraş Stadyumu konserlerinin ardından sanatçının 1 Temmuz'da da aynı statta sahne alacağı açıklandı.

3 GÜNDE 120 BİN HAYRANININ KATILMASI BEKLENİYOR

Böylece Taşçı, İstanbul'da 15 gün içerisinde üç kez stat konseri verecek. Gel Konuşalım programında Tan'ın 3 gece boyunca 120 bin hayranıyla buluşacağı belirtildi.

Mayıs ayında İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda iki gece üst üste sahneye çıkan sanatçı, "Sende De Benden Var" turnesi kapsamında konserlerine devam ediyor.

TAN'IN STADYUM KONSERLERİNE ÖZEL TERCİHİ

Stat konserleri öncesinde hazırlıklarını sürdüren Tan Taşçı'nın sahne tarzı da merak uyandırdı. Ünlü sanatçının konser kostümleri için modacı Gülşah Saraçoğlu ile anlaştığı öğrenildi. Saraçoğlu'nun Taşçı için hazırladığı özel tasarımların konser gecelerinde ilk kez görücüye çıkması bekleniyor.