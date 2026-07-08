Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini belirterek Tahran yönetimine yönelik sert mesajlar verdi. Trump, "İran çok kötü davranıyor. Nükleer silah kullanmalarına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanırken, İran'a yönelik askeri operasyonlara ilişkin de açıklamalarda bulundu. "DERHAL KARŞILIK VERİLECEK" Trump'ın açıklamalarının ardından İran cephesinden yanıt gecikmedi. İran Dini Lideri'nin Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD yönetimine tepki gösterdi. Velayeti, Orta Doğu'nun "siyasi kumar oynanacak bir bölge olmadığını" belirterek, "Maceracı girişimlere derhal karşılık verileceğini defalarca ispat ettik." ifadelerini kullandı. ABD yönetimini bölgedeki gerilimi tırmandırmakla suçlayan Velayeti, Washington'un politikalarının Orta Doğu'da istikrarsızlığı artırdığını savundu. ABD ile İran arasındaki karşılıklı açıklamalar, NATO Zirvesi'nin en dikkat çeken başlıklarından biri olurken, taraflar arasındaki gerilimin seyrine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

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