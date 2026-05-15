Tapu müdürlüklerinde işlem yoğunluğu ve acelecilik, büyük bir tehlikeyi beraberinde getiriyor. Birçok kişi sayfalarca süren sözleşmeleri ve tapu senetlerini detaylıca incelemeden imzalamayı tercih ediyor.
İşlem sıralasında dikkatsizlik, yılların birikimi olan konut, arsa veya iş yerinin tek bir imza ile el değiştirmesine ya da usulsüz işlemlerin onaylanmasına neden olabiliyor. Uzmanlar, tapuda atılan her imzanın büyük bir önem taşıdığının altını çiziyor.
DÜŞÜLEN EN BÜYÜK TUZAK
Tapu işlemlerinde en sık rastlanan ve mülk kaybına yol açan hataların başında ada ve parsel numaralarındaki yanlışlıklar geliyor.
Yanlış Mülkiyet: Belgedeki küçük bir rakam hatası, sizin gerçekte satın aldığınız yer yerine bambaşka bir taşınmazın sahibi görünmenize neden olabilir.
Hukuki Süreç: Bu durum yıllar sonra fark edildiğinde, mülkiyeti geri almak için on yıllarca süren karmaşık ve masraflı dava süreçleriyle karşı karşıya kalınabiliyor.
VEKALETNAME TEHLİKESİ
Mağduriyetlerin büyük bir kısmı, geniş kapsamlı ve ucu açık vekaletnamelerden kaynaklanıyor.
Vekalet verilen kişinin kötü niyetli olması durumunda, mülk sahibinin ruhu bile duymadan taşınmazın satışı gerçekleştirilebiliyor. Bu yöntemle "varını yoğunu kaybeden" binlerce kişi, haklarını geri alabilmek için hukuk mücadelesi veriyor.
Sadece fiziksel imzalar değil, dijital dünyadaki adımlar da mal varlığınızı tehdit ediyor. Son dönemde artış gösteren yöntemler şunlar:
Sahte SMS ve Linkler: "Tapu harcı ödemesi" veya "Randevu onayı" adı altında gönderilen linklerle vatandaşlar sahte sitelere yönlendiriliyor.
Bilgi Hırsızlığı: Bu sitelere girilen e-Devlet şifreleri ve kimlik bilgileriyle, dolandırıcılar mülkiyet haklarını ele geçirebiliyor.
ELİNİZDEKİNİ KAYBETMEMEK İÇİN UZMANLAR UYARIYOR
Uzmanlar, tapu dairesine gitmeden önce ve işlem sırasında şu adımların hayati önem taşıdığını belirtiyor:
Tapu senedi, sadece bir kağıt parçası değil, tüm emeğinizin teminatıdır.
Detaylı Kontrol: Tapu senedini imzalamadan önce ada, parsel ve bağımsız bölüm numaralarını mutlaka projesiyle karşılaştırın.
Sınırlı Vekalet: Vekalet verecekseniz, yetkiyi sadece ilgili işlemle sınırlandırın ve süreli vekaletnameleri tercih edin.
Resmi Kanallar: Ödemelerinizi sadece resmi banka kanalları ve devletin yetkilendirdiği web siteleri üzerinden yapın; gelen SMS linklerine asla itibar etmeyin.
SMS Bilgilendirme: E-Devlet üzerinden "Tapu Telefon Bilgileri Beyan" kısmına kayıt olarak, mülkünüz üzerinde yapılacak herhangi bir işlem denemesinde anlık SMS bildirimi alın.
