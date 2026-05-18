Teknoloji dünyasında çip krizi, tedarik zinciri sorunları ve akıllı telefon zamları yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti. Küresel tedarik zincirindeki aksamaların sektörü doğrudan etkilediğini belirten General Mobile Genel Müdür Yardımcısı İlkay Cihaner, özellikle bellek ve yarı iletken üretiminde kullanılan helyum gazı tedarikindeki sorunlar nedeniyle maliyet baskısının yıl sonuna doğru fiyatlara yansıyacağını açıraz etti.

YERLİ KATLABİLİR TELEFON İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Türkiye merkezli marka General Mobile, Türkiye’nin ilk yerli katlanabilir akıllı telefonu olarak tanımladığı yeni modelini sonbaharda kullanıcılarla buluşturmayı planlıyor. Şirket yönetimi, geliştirilen cihazın yalnızca yeni bir model değil; aynı zamanda markanın teknoloji vizyonunu temsil eden özel bir ürün olacağını ifade ediyor. Planlamanın sürmesi halinde cihazın ekim ayında satışa çıkması hedefleniyor.

HELYUM KRİZİ TELEFON FİYATLARINI ETKİLEYEBİLİR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Sektörde dikkat çeken başlıklardan biri de helyum gazı tedariki oldu. Çip üretim süreçlerinde kullanılan helyumun küresel arzında yaşanan sorunların, üretim maliyetlerini artırabileceği belirtiliyor. Özellikle yarı iletken üretiminde kullanılan bileşenlerin tedarikinde yaşanacak gecikmelerin, telefon fiyatlarına zam olarak yansıma ihtimali öne çıkıyor.

SENE SONUNDA YÜZDE 40 ARTIŞ BEKLENİYOR

Şirket yöneticisine göre mevcut stoklar maliyet baskısını kısa süreli sınırlasa da yeni parçaların daha yüksek fiyatlarla temin edilmesi durumunda tablo değişebilir. Açıklamada, Türkiye’de akıllı telefon fiyatlarının 2026 sonunda 2025 seviyelerine göre yaklaşık yüzde 40 yükselebileceği öngörüldü. Özellikle bellek maliyetlerinde yaşanan sert yükselişin, yeni nesil cihazları daha pahalı hale getirebileceği değerlendiriliyor.