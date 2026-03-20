İstanbul Beyoğlu’undaki binanın satış süreci tamamlandı. Frej Apartmanı, Park Elektrik Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından, şirketin hakim ortağı Park Holding’e 780 milyon liraya satıldı. Satış bedeline ek olarak Katma Değer Vergisi (KDV) de eklenecek.

Park Elektrik tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre, mülkiyeti şirkette bulunan ‘yatırım amaçlı gayrimenkulün’, hakim ortak Park Holding’e satılmasına karar verildi. Satış ile kentin en değerli Art Nouveau tarzındaki görkemli yapısının piyasa değeri de gün yüzüne çıktı. Brüt 2 bin 904 metrekare alana sahip bina, 780 milyon TL+ KDV bedelle devredildi.