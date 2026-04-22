Belirlenen 1000 liralık bütçeyi eleştiren CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, duruma şöyle tepki gösterdi:

- 1000 lira ayırmak ‘Biz bu restorasyonu yapmayacağız’ demektir.

‘VURDUMDUYMAZLIK’

- İktidar tasarruf yapacakmış. Bu tasarruf değil vurdumduymazlık. Beyler lüks ve şatafattan vazgeçmiyor, yıkılma tehlikesi olan tarihi miras görmezden geliniyor.

- 1000 liralık bu ödenekle hangi taşı yerine koyacaklar. Tarihe verilen değer bu mu?

BAKAN’A SORDU

Yazgan, Meclis’e verdiği önergeyle Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a “Enez Kalesi tasarruf tedbirlerine mi takıldı?” diye sordu.

Antik Çağ’da Akropol denilen yüksek bir tepede kurulan Enez Kalesi, Balkanlardan gelen barbar akınlarını önlemek için yapıldı. Yapım tarihi Bizans öncesini işaret eden kale içinde Enez’in simgesi olan Enez Ayasofyası ile mozaik döşemeli küçük bir kilise de var.