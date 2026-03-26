A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde bugün Beşiktaş Park'ta Romanya'yı ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmada Fransız hakem François Letexier düdük çalacak, maç TV8'de yayınlanacak. SIRADA SLOVAKYA-KOSOVA GALİBİ A Milliler, Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Romanya'yı elemesi halinde 31 Mart Salı günü Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle play-off turu final maçına çıkacak. Bu karşılaşmanın galibi ise Dünya Kupası biletini alan taraf olacak. 24 YILLIK HASRET SON BULSUN! Dünya Kupası'na son olarak 2002 yılında Şenol Güneş yönetiminde katılan A Milliler, 24 yıl sonra Vincenzo Montella ile yeniden aynı heyecanı 90 milyona yaşatmak için sahaya çıkacak. Katıldığı son Dünya Kupası'nı dünya 3.'lüğüyle kapatan Ay-yıldızlılar, bu turnuvaya katılım hakkı sağlaması halinde D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak. Öte yandan A Milliler'de ağrıları bulunan Merih Demiral ve Zeki Çelik'in forma giymesi beklenmiyor. Aral Şimşir ise sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. MUHTEMEL İLK 11'LER İki takımın muhtemel ilk 11'leri ise şöyle: TÜRKİYE Uğurcan, Mert, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Arda, Kenan, Barış, Kerem. ROMANYA Radu, Ratiu, Draguşin, Burca, Bancu, Marius Marin, Razvan Marin, Stanciu, Dennis Man, Mihaila, Birligea

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.