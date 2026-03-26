A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde bugün Beşiktaş Park'ta Romanya'yı ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmada Fransız hakem François Letexier düdük çalacak, maç TV8'de yayınlanacak.
SIRADA SLOVAKYA-KOSOVA GALİBİ
A Milliler, Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Romanya'yı elemesi halinde 31 Mart Salı günü Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle play-off turu final maçına çıkacak. Bu karşılaşmanın galibi ise Dünya Kupası biletini alan taraf olacak.
24 YILLIK HASRET SON BULSUN!
Dünya Kupası'na son olarak 2002 yılında Şenol Güneş yönetiminde katılan A Milliler, 24 yıl sonra Vincenzo Montella ile yeniden aynı heyecanı 90 milyona yaşatmak için sahaya çıkacak. Katıldığı son Dünya Kupası'nı dünya 3.'lüğüyle kapatan Ay-yıldızlılar, bu turnuvaya katılım hakkı sağlaması halinde D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak.
Öte yandan A Milliler'de ağrıları bulunan Merih Demiral ve Zeki Çelik'in forma giymesi beklenmiyor. Aral Şimşir ise sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.
MUHTEMEL İLK 11'LER
İki takımın muhtemel ilk 11'leri ise şöyle:
TÜRKİYE
Uğurcan, Mert, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Arda, Kenan, Barış, Kerem.
ROMANYA
Radu, Ratiu, Draguşin, Burca, Bancu, Marius Marin, Razvan Marin, Stanciu, Dennis Man, Mihaila, Birligea