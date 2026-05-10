Tarihsel kayıtlar, Türk kadınlarının sadece toplumsal hayatta değil, harp meydanlarında ve devlet divanlarında da en üst düzeyde otorite sahibi olduğunu gösteriyor. Saka Türklerinden modern Türkiye Cumhuriyeti’ne kadar uzanan süreçte; Tomris Hatun, Terken Hatun, Altuncan Hatun, Nene Hatun ve Sabiha Gökçen gibi isimler, uluslararası alanda stratejik dengeleri değiştiren eylemleriyle kayıtlara geçti.

ASKERİ DEHA VE SİYASİ OTORİTE

Saka Türklerinin hükümdarı Tomris Hatun, M.Ö. 6. yüzyılda Pers İmparatorluğu’na karşı kazandığı zaferle dünya askeri tarihindeki yerini aldı. Büyük Kiros’un ordularını durdurmayı başaran Tomris Hatun’un savaş taktikleri, bugün hala literatürde incelenmeye devam ediyor.

Büyük Selçuklu Devleti döneminde ise Terken Hatun ve Altuncan Hatun, devlet yönetimindeki sarsılmaz otoriteleriyle öne çıktı. Kendi askeri birliği ve divanı bulunan Terken Hatun, diplomasi masasında Bizans ve Avrupa elçileri üzerinde doğrudan etki kurarken; Altuncan Hatun, Tuğrul Bey’in Bağdat kuşatması sırasında kendi ordusunu toplayarak devleti siyasi bir krizden kurtarmasıyla tanınıyor.

GÖKLERİN İLK KADIN SAVAŞ PİLOTU

19. yüzyılda, Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) sırasında halk direnişinin sembolü haline gelen Nene Hatun, Aziziye Tabyaları’ndaki mücadelesiyle Türk kadınının bağımsızlık karakterini uluslararası kamuoyuna gösterdi. Modern Türkiye döneminde ise Sabiha Gökçen, dünyanın ilk kadın savaş pilotu unvanını alarak havacılık tarihinde devrim yaptı. Gökçen’in bu başarısı, o dönem Avrupa’da büyük bir teknik ve sosyal şaşkınlık uyandırarak Türk kadınının modern dünyadaki yerini tescilledi.

TARİHSEL MİRAS

Bu beş önemli figür, strateji geliştirme, askeri komuta ve siyasi karar alma süreçlerindeki başarılarıyla tarihin akışını değiştirdi. Dönemlerinde Avrupa ve Orta Doğu’daki güç odakları tarafından dikkatle takip edilen bu kadınlar, modern devlet yapısının ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin tarihsel temellerini oluşturan en güçlü örnekler olarak kabul ediliyor.