Uzay taşımacılığında sınırları zorlayan SpaceX, yeni nesil roket teknolojisinde tarihi bir eşiği daha geride bıraktı. Şirket, insanlığı Ay'a ve Mars'a taşımak üzere tasarlanan devasa Starship sisteminin üçüncü nesil versiyonu olan Starship V3'ü ilk kez test uçuşuna çıkardı. Teksas’ta bulunan Starbase tesislerinden büyük bir gürültüyle havalanan dev roket, gökyüzünü aydınlatarak uzaya ulaştı. 2023 yılından bu yana gerçekleştirilen 12. test görevi olan bu tarihi uçuş, heyecan dolu anlara ve uzay endüstrisi için kritik başarılara sahne oldu.

BOOSTER KAYBEDİLDİ AMA ÜST KADEME YÖRÜNGEYE ULAŞTI



Yaklaşık 124 metre uzunluğuyla dünyanın en büyük roket unvanını taşıyan Starship V3, yerel saatle 17.30’da fırlatıldı. Yeni nesil donanım bileşenlerinin ilk kez gerçek uzay koşullarında test edildiği uçuşta hem büyük başarılar hem de teknik aksaklıklar bir arada yaşandı. Kalkışın ardından ana gövdeden ayrılan devasa Super Heavy booster'ı, Meksika Körfezi’ne yapması planlanan dikey iniş için gerekli motor ateşlemesini gerçekleştiremeyerek kontrolden çıktı ve denize düşerek kaybedildi.

Buna karşın, yolculuğuna devam eden üst kademe roket büyük bir başarıya imza attı. Uçuş sırasında altı Raptor motorundan biri devre dışı kalmasına rağmen, Starship V3 görev profilini bozmadı ve taşıdığı 20 adet Starlink uydu simülatörünü yörüngeye başarıyla bırakmayı başardı.

HİNT OKYANUSU'NDA PLANLI VEDA



Yörüngedeki görevini tamamlayan Starship üst kademesi, yaklaşık bir saat süren uçuşun ardından Dünya'ya geri dönüş sürecine geçti. Atmosfere yeniden girişin yarattığı ekstrem sürtünme ve yüksek ısı testinden sağ çıkmayı başaran araç, Hint Okyanusu’na yönelik simüle edilmiş iniş profilini başarıyla tamamladı. Okyanus yüzeyine ulaştıktan sonra yan yatarak patlayan roketin bu vedası, SpaceX mühendisleri tarafından uçuş profili kapsamında beklenen ve planlanan bir sonuç olarak değerlendirildi.

AY VE MARS GÖREVLERİNİN TEMEL TAŞI OLACAK



Üçüncü nesil Raptor motorları, artırılmış yakıt tankı hacmi ve çok daha sade bir motor mimarisiyle donatılan Starship V3, önceki modellere kıyasla muazzam bir güç artışı sunuyor. Yenilenen itici (booster) kısmında daha büyük grid fin’ler (yönlendirici kanatçıklar) ve gelişmiş yönlendirme sistemleri yer alırken; üst kademede ise özellikle Ay görevlerinde hayati önem taşıyan gelişmiş navigasyon ve kamera sistemleri bulunuyor.

SpaceX, bu testle birlikte Starbase tesislerinde yeni inşa edilen fırlatma rampasını da ilk kez test etmiş oldu. Toplanan kritik veriler, NASA’nın astronotları yeniden Ay’a götürmeyi hedefleyen Artemis programı ve Elon Musk’ın en büyük hayali olan Mars kolonisi hedefleri için fırlatma takvimini şekillendirecek.