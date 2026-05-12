Küresel iklim krizi, Hindistan’da korkutucu bir boyuta ulaştı. Hava kalitesi izleme platformu AQI tarafından paylaşılan verilere göre, nisan ayının son günlerinde dünyadaki en sıcak 50 yerleşim yerinin tamamı Hindistan sınırları içerisinde kaydedildi. Uzmanlar, modern tarihte bu durumun bir emsali olmadığını vurguluyor.

Termometreler 46 dereceyi aştı

AQI verilerine göre, 27 Nisan’da Hindistan genelindeki 50 şehirde ortalama en yüksek sıcaklık 112,5°F (yaklaşık 44,7°C) olarak ölçüldü. Listenin zirvesinde ise Uttar Pradesh eyaletine bağlı Banda şehri yer aldı. Banda'da termometreler gün içinde 115,16°F (46,2°C) seviyesine çıkarak dünya rekoru kırarken, gece en düşük sıcaklık dahi 34,7°C’de kalarak vatandaşlara nefes aldırmadı.

Nisan ayı için en şiddetli dalga

Ünlü iklim bilimci ve hava tarihi uzmanı Maximiliano Herrera, yaşanan durumu "Nisan ayı için kaydedilmiş en şiddetli sıcak hava dalgası" olarak nitelendirdi. Herrera, bölgede yüzlerce yerel sıcaklık rekorunun altüst olduğunu belirterek, ısı endeksinin (nemle birlikte hissedilen sıcaklık) önümüzdeki günlerde 140°F (60°C) seviyelerine çıkabileceği konusunda "ölümcül tehlike" uyarısında bulundu.

2050 Uyarısı: "Yaşam Sınırı Aşılabilir"

Uzmanlar, iklim değişikliğinin etkisiyle yaz mevsiminin hem daha erken başladığını hem de daha yıkıcı geçtiğini belirtiyor. Hazırlanan raporlar, 2050 yılına kadar Hindistan’daki sıcaklıkların sağlıklı bireyler için bile "yaşam sınırını" aşabileceğine dikkat çekiyor.

Açık hava işçileri, yaşlılar ve çocuklar, artan sıcaklıklar karşısında en savunmasız kitleyi oluşturuyor.

Tarım tehdit altında

Bu ekstrem hava koşulları, Hindistan ekonomisini ve altyapısını da felç etme noktasında:

Enerji sıkıntısı: Artan soğutma ihtiyacı ve küresel enerji arzındaki aksamalar nedeniyle ülkede ciddi yakıt sıkıntısı yaşanıyor.

Gıda güvenliği: Kavurucu sıcaklar tarımsal üretimi doğrudan tehdit ediyor.

El Niño ve Muson Riski: Hindistan Meteoroloji Dairesi, El Niño olayının etkisiyle 2026 yılı muson yağışlarının ortalamanın altında kalacağını öngörüyor. Bu durum, hem içme suyu rezervleri hem de tarım sektörü için büyük bir kuraklık riski anlamına geliyor.