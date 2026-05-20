Emre Kaya’nın bir programda yaptığı “Tarkan besteci değil” yorumu magazin dünyasında geniş yankı uyandırırken, gözler Tarkan’a çevrildi. Sessizliğini sosyal medya üzerinden bozan Megastar, içerik üreticisi Faruk Teymur’un paylaşımına yaptığı yorumla dikkat çekti. Tarkan’ın “Beni bilen iyi bilir…” diye başlayan açıklaması sosyal medyada binlerce etkileşim aldı.

''BESTECİ DEĞİL'' YORUMUNA CEVAP VERDİ

Türk pop müziğinin Megastar’ı Tarkan, hakkında yapılan “besteci değil” yorumlarına sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir yanıt verdi.

İÇERİK ÜRETİCİSİ VİDEO ÇEKTİ TARKAN YANIT VERDİ

Sanatçı Emre Kaya’nın yaptığı “Tarkan besteci değil” açıklaması sonrası sosyal medyada başlayan tartışmalar gündem olurken, kullanıcı Faruk Teymur’un paylaşımı Megastar’ın dikkatini çekti.

''İÇİMİN YAĞLARINI ERİTTİ

Tarkan, söz konusu paylaşımın altına yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı:

“Beni bilen iyi bilir, ben de kendimi iyi bilirim ve kendimi müdafaa etmek gibi gereksiz gayretlere de hiç girmem ama senin bu paylaşımın içimin yağlarını eritti...”

Megastar’ın bu yorumu kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında yayılırken, hayranlarından da yoğun destek geldi. Özellikle “içimin yağları eridi” ifadesi sosyal medyada en çok konuşulan yorumlardan biri oldu.

Yaşanan polemik sonrası gözler yeniden Emre Kaya cephesine çevrildi. Fotoğraf paylaşan Emre Kaya'nın ''Hayat bu sen bir şey söylersin. Anlatmak istediğinle algılanan başka olabilir.'' cümleleriyle polemiğe yanıt verdiği düşünüldü.