A Milli Futbol Takımı’nın 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanması Milli Takım Marşı tartışmalarını da beraberinde getirdi.

'GEREKLİ BULMUYORUM BÖYLE BİR ŞEYİ'

24 yıl önce yaptığı “Bir Oluruz Yolunda” Milli Takım marşıyla hafızalara kazınan ve yeni marş için adı geçen sanatçılar arasında yer alan Tarkan’dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tarkan, “Harıl harıl çalışıyorum stüdyomda. Güzellikler geliyor. Bu güzelliklerden biri milli takım şarkısı değil bu arada. 'Bir oluruz yolunda' gibi bir marş yazmışım bir kere ve yenisini yazmak gibi bir niyetim, düşüncem de yok. En azından kendi adıma gerekli bulmuyorum böyle bir şeyi” ifadelerini kullandı.

'KALPTE BİR OLALIM'

Yazdığı marşın kullanılıp kullanılmayacağı konusuna kafa yormadığını belirten Tarkan, şu ifadeleri kullandı:

"Ha kimileri buna katılır yada katılmaz, başkaları yenisini yazmanın gerekli olduğunu düşünür yada düşünmez, benim marşım kullanılır yada kullanılmaz v.b. şeylerle de kafayı hiç yormam. Milli takımımız başarılarıyla bizleri mutlu etsinler, gururlandırsınlar ve tek yürekte buluştursunlar yeter bana. Marştı, şarkıydı filan bunların hepsi küçük bir detay sadece. O gün geldiğinde yazılmış bütün marşlar çalsın hatta. El ele kutlayalım milli takımın başarısını. Yani sözde değil, kalpte “bir olalım” milli takımın yolunda"