Olay, saat 18.00 sıralarında Kadamut Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Doğancan Y., evde tartıştığı babası İbrahim Y.’yi kendine ait ruhsatlı tabancayla karnından vurdu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde İbrahim Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Doğancan Y.’nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.