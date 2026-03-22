Nevşehir 2000 Evler Mahallesi Nur Sultan Nazarbayev Caddesi'nde yaşanan olayda; Coşkun Erdoğan (45) ile eşi Kısmet Erdoğan (36) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Coşkun Erdoğan, yanındaki tabancayla eşine ateş açtı. Kısmet Erdoğan kanlar içinde yere yığılırken, Coşkun Erdoğan bu kez aynı silahı kendi başına dayayarak tetiği çekti.
Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren ekiplerin yaptığı kontrollerde, iki çocuk annesi Kısmet Erdoğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olduğu anlaşılan Coşkun Erdoğan ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.