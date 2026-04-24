Olay, Atatürk Caddesi üzerindeki bir plastik doğrama dükkanında meydana geldi. Gürdal A. (43) ile iş yerine gelen ve teyzesinin oğlu olduğu belirtilen İsrafil Çeğil arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Gürdal A., yanında bulunan bıçakla Çeğil’e saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çeğil’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Çeğil’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olay sonrası caddeyi trafiğe kapatan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Şüpheli Gürdal A.’nın gözaltına alındığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.