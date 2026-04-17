Taşacak Bu Deniz dizisindeki "İso" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Erdem Şanlı, sosyal medya üzerinden gelen yoğun tepkiler üzerine X hesabını kapatma kararı aldı.

YORUMU BAŞINA BELA OLDU

Göztepe'nin sıkı bir taraftarı olduğu bilinen Erdem Şanlı, Göztepe Spor Kulübü’nün Kocaelispor maçı için misafir tribün biletlerini satışa çıkardığını duyurduğu paylaşımın altına "Aldık, geliyoruz!" şeklinde bir yorum bıraktı. Şanlı'nın bu yanıtı sosyal medyada büyük tepki çekti.

HESABINI KAPATTI

Eleştiri oklarının hedefi olan ünlü oyuncu, kendisine yönelik artan yorumlar ve mesajlar sonrası radikal bir karar aldı. Şanlı, herhangi bir açıklama yapmadan X hesabını kapattı.