Avrupa ülkelerinde iş gücü ve nüfus dağılımını dengelemek amacıyla bazı göç politikaları işlenmeye başladı. Dışarıdan insan göçünü destekleyen ve bu sayede nüfus dağılımını dengelemeyi hedefleyen ülkelerden biri de İrlanda oldu. İrlanda hükümeti he ülkede sayısı artan metruk binaları konut stokuna kazandırmak hem de nüfus dengelemek için teşvik paketi sunmaya başladı. Hayat geçirilen program özellikle nüfus kaybı yaşayan kırsal bölgelerde yerleşimi yeniden canlandırmayı ve modernize etmeyi amaçlıyor.

MADDİ DESTEK TUTARI 84 BİN EURO'YA ULAŞTI

İrlanda hükümeti, 'Boş Mülk Yenileme Hibesi' (Vacant Property Refurbishment Grant) ismiyle hayata geçirdiği program ile özellikle son yıllarda nüfus kaybı yaşayan kırsal bölgelerde yenileme çalışmaları hedefliyor. 2022 yılı itibariyle başlatılan program 2026 yılında uluslararası mecrada büyük yankı uyandırmış durumda. Uygulama kapsamında belirli şartları sağlayan kişiler 84 bin Euro'ya ulaşan hibe ödemelerinden faydalanabiliyor.

MÜLKÜN DURUMUNA GÖRE KADEMELİ ÖDEME

Bahsi geçen teşvik ödemeleri mülklerin durumuna göre değişkenlik gösteriyor. İrlanda hükümeti program kapsamında harap haldeki metruk yapılar için konutların durumuna göre ödeme çıkarıyor. Uzun süre boş kaldığı tespit edilen konutlar için 50 bin Euro tutarında temel hibe sağlanıyor. Yapının harap ve metruk statüsünde bulunması halinde ise destek ödemesi 84 bin Euro'ya çıkıyor. Finansal desteğin verilmesindeki temel amaç inşaat maliyetlerinin arttığı son dönemde eski yapıların yenilenmesini sağlarken ekonomik açıdan bunu sürdürülebilir duruma getirmek ve atıl yapıları ekonomiye kazandırmak.

DESTEKTEN FAYDALANMAK İÇİN BİİR ŞART VAR

Tabii ki böylesi bir fırsattan yararlanma için de belirli bir şartı yerine getirmeniz gerekiyor. Programdan faydalanmak isteyen başvuru sahiplerinin karşısında mülkiyetin kullanım amacına yönelik ciddi kurallar çıkıyor. Hibeye hak kazanan kişilerin tadilattan sonra mülkü ana ikametgahı olarak kullanması ya da uzun soluklu kiralama taahhüdünde bulunması gerekiyor. Özellikle Atlantis kıyısında yer alan Donegal, Mayo ve Galway gibi bölgelere yoğunlaşılan uygulamada konutların kısa süreli turistik amaçlı kiralanmasına izin verilmiyor.

AVRUPA ÜLKELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

İrlanda'nın kırsal kesimlerini ve ada topluluklarını canlandırma amacıyla yapılan stratejik hamle, sadece konut arzını artırmıyor. Aynı zamanda yerel ekonomi de canlandırılıyor. Yetkili bireyler binlerce taş evin bu sayede modern yaşamın bir parçası haline getirilmesine olanak tanıdığını aktarıyor. Küresel ekonomik krizler ve yaşam maliyetlerinin giderek yükseldiği dönemde İrlanda'nın bu teşvik programı Avrupa ülkelerine adeta bir örnek teşkil ediyor.