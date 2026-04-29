Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 4 Aralık 2025 tarihli ve 7566 sayılı Kanunla 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe konulan uygulamayla taşınmaz, kuyum ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgelerinden yıllık harç alınmasının kararlaştırıldığı hatırlatılarak, "Öte yandan, 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 111'inci maddesinde harca tabi belgelerin yenilenmelerinde tekrar tam harç alınacağı düzenlemesi mevcuttur. Taşınmaz, kuyum ve motorlu kara taşıtı ticaretini düzenleyen yönetmeliklerde, Bakanlığımızca söz konusu faaliyetleri yürütenlere verilen yetki belgelerinin içeriğindeki bilgilerden herhangi birinde değişiklik olması durumunda yetki belgesinin yenileneceği hüküm altına alınmıştır. Bahse konu işlem yetki belgesi sahibinin başvurusu halinde işletme adının/ticaret ünvanının değişmesi, esnaf ve sanatkarın ad veya soyadının değişmesi ile işletme faaliyet adresinin değişmesi durumlarında gerçekleştirilmektedir. Yıllık harca ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girmesi sonrasında yetki belgeli işletmelerce özellikle adres veya soyadı değişikliğinde yeniden harç ödenmemesine yönelik sektörden gelen talepler Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da görüşleri alınarak değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, işletmenin esaslı unsurlarında değişiklik olmaksızın sadece faaliyet adresinde veya işletme sahibinin ad veya soyadı bilgilerinde değişiklik olması durumlarında yeniden harç alınmasının uygun olmadığı kanaatine varılmıştır" denildi.

OTO GALERİLER İÇİN MEZUNİYET ŞARTI GÜNCELLENDİ

29 Nisan 2026 tarihinde yapılan yönetmelik değişiklikleriyle sektör temsilcilerinin üzerindeki mali yüklerin hafifletilmesinin hedeflendiği kaydedilerek, "Bu kapsamda, yetki belgesi sahibinin ad/soyadının değişmesi ile işletme faaliyet adresinin değişmesi durumlarında yeniden harç ödenmesi zorunluluğu kaldırılmıştır. Bununla birlikte, ticaret ünvanı veya işletme adı değişiklikleri mevcut harç uygulamasına tabi olmaya devam edecektir. Ayrıca Bakanlığımızca, ikinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmelerin yetki belgesiz faaliyet gösterilmesinin ve kayıt dışılığın önüne geçmek amacıyla, yetki belgesi başvurusundan aranan 'lise mezuniyeti' şartı esnetilerek 'ilköğretim mezuniyeti' olarak yeniden düzenlenmiştir. Böylece, yetki belgesi için gerekli olan diğer tüm şartları haiz olmasına rağmen lise mezuniyeti şartını sağlayamayan esnaf ve tacirlerimizin ticari faaliyetlerini yasal bir zeminde sürdürmesine imkan sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA DÜZENLEME

Türkiye'de, taşınmaz satışlarında satış bedelinin satıcıya genellikle elden ödendiği ve bu durumun kayıt dışı işlemlere yol açtığı belirtilerek, "Ayrıca bu durum, alıcı ve satıcı taraflar açısından dolandırıcılık ve sahtecilik olaylarına yol açabilmekte, işlemlerde güvensizlik yaratmakta, tarafların yüksek meblağda nakit taşımasına neden olmakta ve paranın çalınması gibi riskleri ortaya çıkarmaktadır. Bu çerçevede, taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcı tarafların dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik riskine maruz kalmaması, kayıt dışılığın azaltılması, para transferinin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amaçları doğrultusunda, taşınmaz satışlarında güvenli ödeme sisteminin zorunlu hale getirilmesi amacıyla Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapılmıştır. Bu düzenleme ile 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren taşınmaz satışlarında ödemenin bir kısmının veya tamamının nakit, havale veya elektronik fon transferi ile yapılması halinde satış bedelinin, taşınmaz mülkiyeti ile bedelin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden yapılmasının zorunlu olması öngörülmüştür. Bununla beraber, Bakanlığımıza söz konusu süreyi 3 aya kadar uzatma yetkisi verilmiştir. Söz konusu sistemin zamanında ve eksiksiz şekilde uygulamaya alınabilmesi için Bakanlığımız ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü iş birliğinde teknik çalışmalara başlanmıştır" denildi.