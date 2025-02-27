Konut ve ihtiyaç kredileri hacminde son haftalarda artış görülürken, taşıt kredilerinin hacmi gerilemeye devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 7 Şubat haftasında 70,25 milyar TL olan toplam taşıt kredisi büyüklüğü, 14 Şubat haftasında 70 milyar TL'ye düştü.

Sektör temsilcileri, otomobil alımlarında ihtiyaç kredilerinin de tercih edilmesinin, taşıt kredilerine olan talebin azalmasına yol açtığını belirtiyor.

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI SABİT KALDI

Bu hafta bankaların sunduğu taşıt kredisi faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Bankaların sunmuş olduğu faiz oranları ve ödeme planları hakkında bilgi almak isteyenler için, 200 bin TL'lik kredinin farklı vadelerdeki geri ödeme tablosu şu şekilde:

12 AY VADEDE 200 BİN TL TAŞIT KREDİSİ

En Düşük Faiz Oranı: %3,45

Banka: Kuveyt Türk

Aylık Taksit: 21.914 TL

Toplam Geri Ödeme: 264.123 TL

24 AY VADEDE 200 BİN TL TAŞIT KREDİSİ

En Düşük Faiz Oranı: %3,45

Banka: Kuveyt Türk

Aylık Taksit: 13.776 TL

Toplam Geri Ödeme: 331.792 TL

36 AY VADEDE 200 BİN TL TAŞIT KREDİSİ

En Düşük Faiz Oranı: %3,15

Banka: Kuveyt Türk

Aylık Taksit: 10.716 TL

Toplam Geri Ödeme: 386.959 TL

48 AY VADEDE 200 BİN TL TAŞIT KREDİSİ

En Düşük Faiz Oranı: %3,15

Banka: Kuveyt Türk

Aylık Taksit: 9.586 TL

Toplam Geri Ödeme: 461.299 TL