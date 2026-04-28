Sri Lanka’da 22 Budist keşiş, başkent Kolombo’daki havalimanında bavullarında toplam 110 kilo esrar ele geçirilmesi üzerine gözaltına alındı. BBC’nin haberine göre, gümrük yetkilileri cumartesi günü Tayland’dan dönen keşişlerin her birinin valizinde yaklaşık 5 kilo esrar bulunduğunu açıkladı. Uyuşturucunun, bavullara oluşturulan sahte bölmelere gizlendiği belirtildi.

Çoğunluğu öğrenci olan keşişlerin, masrafları kimliği açıklanmayan bir sponsor tarafından karşılanan dört günlük Tayland gezisinden döndüğü belirtildi. Polis, organizasyonu düzenlediği öne sürülen 23’üncü bir keşişin de Kolombo yakınlarında yakalandığını duyurdu.

PAKETLERİN İÇİNDE 'BAĞIŞ' OLDUĞU SÖYLENMİŞ

Emniyet yetkililerine göre geziye katılmayan söz konusu keşiş, diğerlerine paketlerin 'bağış' olduğunu söyledi ve teslim almak için bir minibüsün geleceğini bildirdi.

Sri Lanka Polis Narkotik Bürosu, farklı tapınaklardan gelen bazı keşişlerin telefonlarında, Tayland seyahati sırasında gündelik kıyafetlerle çekilmiş fotoğraf ve videolar tespit etti.

Pazar günü mahkemeye çıkarılan 22 keşişin, soruşturmanın derinleştirilmesi amacıyla 7 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verildi.

"İÇERİĞİNİ BİLMİYOR OLABİLİRLER"

Polis, BBC Sinhala’ya yaptığı açıklamada keşişlerin taşıdıkları paketlerin içeriğinden habersiz olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını belirtti. Uyuşturucunun, okul malzemeleri ve şekerlemelerin arasına gizlendiği ifade edildi.

Yetkililer, bu olayın Sri Lanka’da bir keşiş grubunun havalimanı üzerinden uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındığı ilk vaka olabileceğini değerlendiriyor.