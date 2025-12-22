Tavuk eti, dünya genelinde en çok tüketilen hayvansal protein kaynaklarından biri olsa da, yanlış pişirme yöntemleri ciddi sağlık riskleri doğurabiliyor. Uzmanlara göre özellikle az pişirilen ya da hatalı yöntemlerle hazırlanan tavuk, fark edilmeden gıda zehirlenmesine yol açabiliyor.

Tavuğun çiğ veya yeterince pişmemiş hali, Salmonella ve Campylobacter gibi tehlikeli bakteriler taşıyabiliyor. Bu bakteriler, sadece yüksek ısıya maruz kaldığında yok edilebiliyor. Yani tavuğun dışının pişmiş görünmesi, içinin güvenli olduğu anlamına gelmiyor.

Gıda güvenliği uzmanı Dr. Benjamin Chapman, konuyla ilgili şu uyarıyı yapıyor:

“Tavuk etinde bulunan bakteriler gözle görülemez. Etin rengi ya da sulu kalması güvenli olduğunu göstermez. Tek güvenilir yöntem, tavuğun iç sıcaklığının yeterli seviyeye ulaştığından emin olmaktır.”

BU HATALAR ZEHİRLENME RİSKİNİ DAHA DA ARTIRIYOR

Uzmanlara göre en sık yapılan hata, tavuğun sulu kalsın diye az pişirilmesi. Etin içinde pembe kalan her bölge, bakterilerin hala canlı olabileceğini gösteriyor.

Mikrodalgada tavuk pişirmek de riskli yöntemler arasında yer alıyor çünkü mikrodalga fırınlar yiyeceği eşit şekilde ısıtamıyor. Bu da bazı bölgelerin çiğ kalmasına ve bakterilerin hayatta kalmasına neden oluyor.

Bir diğer yaygın yanlış ise tavuğun limon, sirke veya soslarla kısa süre bekletilmesinin “pişirme etkisi yarattığı” düşüncesi. İngiltere Gıda Standartları Ajansı’na göre asidik marinasyonlar bakterileri öldürmez, yalnızca tat verir.

EN GÜVENLİ PİŞİRME YÖNTEMİ BU

- Uzmanlar, tavuğun güvenli şekilde tüketilebilmesi için iç sıcaklığının en az 75°C olması gerektiğini vurguluyor. Bunun en doğru yolu ise mutfak termometresi kullanmak. Göğüs, but ve kalça dahil olmak üzere etin her noktasının bu sıcaklığa ulaştığından emin olunmalı.

- Ayrıca pişirme öncesinde tavuğun yıkanması önerilmiyor çünkü bu işlem sırasında sıçrayan su, bakterilerin tezgâh, lavabo ve diğer gıdalara bulaşmasına neden olabiliyor.

- Çiğ tavukla temas eden bıçak, kesme tahtası ve mutfak gereçlerinin de başka yiyeceklerde kullanılmaması ve işlem sonrası mutlaka temizlenmesi gerekiyor.