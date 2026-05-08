Real Madrid'de Aurelien Tchouameni ve Fede Valverde'nin antrenmanın ardından soyunma odasında kavga etmesi futbol dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.

İspanyol basını, Valverde'nin aldığı darbeyle yerde kaldığını ve tekerlekli sandalye ile hastaneye götürüldüğünü belirtmişti.

İspanyol devinden yapılan açıklamada, "Real Madrid, bu sabah A takım antrenmanında yaşanan olayların ardından, oyuncularımız Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni hakkında ayrı ayrı disiplin soruşturması açmaya karar verdiğini duyurur. Kulüp, ilgili iç prosedürler tamamlandıktan sonra her iki soruşturmanın sonuçları hakkında zamanı geldiğinde bilgi verecektir." ifadeleri kullanıldı.

CEZALARI BELLİ OLDU

Real Madrid, her iki oyuncusuna da para cezası verdi. Eflatun beyazlılardan yapılan açıklamada “Valverde ve Tchouameni takım arkadaşlarından, teknik ekipten ve taraftarlardan da özür dilemiş; her iki oyuncu da kulübün uygun göreceği cezayı kabul etmeye hazır olduklarını Real Madrid yönetimine bildirmiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda Real Madrid, her bir oyuncuya 500 bin Euro para cezası verilmesine karar vermiş ve böylece ilgili iç disiplin süreçleri sonuçlandırılmıştır.” denildi.