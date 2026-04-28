Galatasaray’a yenilip, bir sezonu daha şampiyon olamadan kapatmak, Fenerbahçe’de bir kez daha bütün taşları yerinden oynattı. Yönetim Kurulu, dünkü toplantısında radikal kararlar aldı. Kadro dışı bırakıldığı öne sürülen Ederson hakkında işlem yapılmadı.

SON SÖZLERİ SAMANDIRA

Ancak Samandıra Tesisleri’nin dışarıdan görülmesiyle ilgili olumsuz açıklamalar yapan Teknik Direktör Domenico Tedesco’nun yanı sıra Futbol Direktörü Devin Özek ve Futbol Koordinatörü Berke Çelebi’nin de görevine son verildi. Göreve tanıdık bir isim getirildi.

SEÇİM SÜRECİ BAŞLIYOR

Nöbetçi teknik adam Zeki Murat Göle son 3 maçta takımın başında sahaya çıkacak. Fenerbahçe’de Seçimli Olağanüstü Genel Kurul tarihi de belli oldu. Sarı-lacivertli yönetim 7 Haziran Pazar günü sandığa gitme kararı aldı. Sadettin Saran yönetimi bugün ya da en geç yarın seçim tarihini kamuoyuna duyuracak. Her şey yine değişecek.