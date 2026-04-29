Galatasaray'a deplasmanda 3-0 kaybederek Süper Lig'de şampiyonluk umutlarını neredeyse tüketen Fenerbahçe'de art arda radikal kararlar alındı. Bu kararların ilki ise teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek'in görevlerinin sonlandırılması oldu.

Ayrılık kararlarından henüz bir gün sonra ise Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, haziranda seçime gidileceğini ve kendisinin aday olmayacağı imasında bulundu. Barış Göktürk ilk günden adaylığını resmen duyururken; gözler Mehmet Ali Aydınlar ve Hakan Safi'den kısa süre içerisinde beklenen açıklamalara çevrildi.

TEDESCO'YA İLK GÜNDEN TALİP

Öte yandan görevine son verilmesinin kendisi adına beklenmedik bir karar olduğunu ifade eden Tedesco'ya ise ilk günden talip çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre İtalyan ekibi Fiorentina, İtalyan-Alman çalıştırıcıya talip oldu.

Kümede kalmayı büyük ölçüde garantileyen Fiorentina'nın, gelecek sezonda teknik direktör Paolo Vanoli ile devam etmesinin düşük bir olasılık olduğu ifade edildi. Fiorentina Sportif Direktörü Fabio Paratici'nin ise favori adayları arasında Domenico Tedesco'nun bulunduğu belirtildi.

Tedesco; Fenerbahçe'den önce Belçika Milli Takımı, RB Lezipzig, Spartak Moskova, Schalke 04 ve Aue'de görev almıştı.