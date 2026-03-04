4 Mart Dünya Obezite Günü dolayısıyla, küresel ölçekte giderek büyüyen bu sağlık sorununa dikkat çekildi. Uzmanlar, obezitenin artık bireysel değil toplumsal bir problem haline geldiğini vurguladı. Dünya genelinde her 8 kişiden 1’inin obezite ile yaşadığı belirtilirken, yetişkinlerde obezite oranının 1990’dan bu yana iki katından fazla arttığı, ergenlerde ise bu artışın dört katı bulduğu ifade edildi.

'CİDDİ BİR PROBLEM'

Obezitenin yalnızca dış görünüşle ilgili bir mesele olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Alihan Oral, bunun pek çok kronik hastalığın temelinde yer alan önemli bir sağlık sorunu olduğunu söyledi.

Aşırı yağ dokusunun birikimiyle ortaya çıkan obezitenin kronik bir hastalık olduğunu belirten Oral, hem dünyada hem de Türkiye’de görülme sıklığının hızla yükseldiğine dikkat çekti.

'HER 8 KİŞİDEN 1 OBEZİTE'

Oral, dünya çapında yaklaşık her 8 kişiden 1’inin obeziteyle mücadele ettiğini belirterek şunları söyledi: "Obezite, diyabetten kalp hastalıklarına, hipertansiyondan karaciğer yağlanmasına kadar birçok ciddi sağlık riskini tetikleyebiliyor. Obezitenin ortaya çıkmasında birden fazla faktör rol oynuyor. Hareketsiz hayat tarzı, yüksek kalorili ve işlenmiş gıdaların fazla tüketimi, düzensiz beslenme alışkanlıkları ve stres gibi faktörler, obezite riskini artırıyor. Bunun yanında genetik yatkınlık ve bazı hormonal hastalıklar da kilo artışına neden olabilir."

OBEZİTE NASIL ÖNLENİR?

Uzmanlara göre obeziteyle mücadelede en etkili yöntemlerin başında yaşam tarzı değişiklikleri geliyor. Oral, dengeli ve sağlıklı beslenmenin yanı sıra düzenli fiziksel aktivitenin, yeterli uyku düzeninin ve stres kontrolünün obezite riskini azaltmada belirleyici rol oynadığını ifade etti.

'TEDAVİ KİŞİYE ÖZEL OLMALI'

Obezite tedavisinin standart bir yöntemle değil, bireysel farklılıklar gözetilerek planlanması gerektiğini belirten Oral, şu değerlendirmede bulundu: "Obeziteyle mücadelede bireylerin tek başına diyet yapması, çoğu zaman yeterli olmayabilir. Bu süreçte hekim, diyetisyen ve gerektiğinde farklı branşların yer aldığı multidisipliner bir yaklaşım önemli. Kişinin sağlık durumu, hayat tarzı ve metabolik özellikleri değerlendirilerek uygun bir tedavi planı oluşturulmalı."

OBEZİTE BİRÇOK SAĞLIK SORUNUNA YOL AÇIYOR

Uzmanlara göre obezite pek çok ciddi hastalığın riskini artırıyor. Bunlar arasında:

Tip 2 diyabet ve kalp hastalığı riskinde artış

Kemik sağlığı ve üreme sistemi üzerinde olumsuz etkiler

Bazı kanser türlerine yakalanma olasılığında yükseliş

Uyku bozuklukları ve hareket kabiliyetinde azalma gibi sorunlar bulunuyor.