Havacılık dünyası dışarıdan bakıldığında sadece "kemerlerinizi bağlayın" uyarısından ibaret gibi görünse de, koltuğunuza oturduğunuz an aslında görünmez tehlikelerin ortasında kalıyorsunuz. Pek çok resmi kurum, yolcuların her gün farkında olmadan yaptığı basit hataların nasıl bir felakete dönüşebileceği konusunda ciddi raporlar yayınladı.

İşte bir sonraki uçuşunuzda hayatınızı (ve verilerinizi) kurtaracak, araştırmalara dayalı o çarpıcı gerçekler:

USB GİRİŞİNDE JUİCE JACKİNG TEHLİKESİ

Telefonunuzun şarjı mı bitti? Koltuktaki USB girişine sarılmadan önce bir kez daha düşünün. Resmi kaynaklar havaalanları ve uçaklardaki halka açık USB portları üzerinden yapılan "Juice Jacking" saldırıları konusunda resmi bir uyarı yayınladı. Modifiye edilmiş bu portlar, cihazınıza sessizce kötü amaçlı yazılım yükleyebilir; şifrelerinizi ve kişisel dosyalarınızı kopyalayabilir. Kendi taşınabilir şarj cihazınızı (powerbank) kullanın veya priz girişinden kendi adaptörünüzle şarj edin.

KOLTUK CEPLERİ BAKTERİ YUVASI OLABİLİR

Uçuş sırasında çöpünüzü veya telefonunuzu koltuk arkasındaki cebe mi koyuyorsunuz? Auburn Üniversitesi tarafından yapılan ve FAA tarafından desteklenen bir araştırma, tüyler ürperten bir gerçeği ortaya koydu: MRSA (süper bakteri) gibi tehlikeli bakteriler, bu ceplerin kumaş yüzeylerinde tam bir hafta boyunca hayatta kalabiliyor. Uçuş görevlileri bu ceplerden kullanılmış mendillerden kirli bebek bezlerine kadar her şeyi çıkardıklarını belirtiyor. Bu alanı asla kişisel eşyalarınız için kullanmayın!

KOLTUK ARASINA DÜŞEN TELEFONA DOKUNMAYIN

Bir yolcunun başına gelebilecek en basit kaza: Telefonun koltuk rayına düşmesi. Ancak bu durum, CNN’in raporuna göre uçuş güvenliğini tehdit eden bir yangın riskine dönüşebilir. Koltuğu hareket ettirdiğinizde lityum-iyon bataryalı telefon ezilebilir. Bu da "termal kaçak" denilen, saniyeler içinde aşırı ısınma ve patlamaya yol açan bir tepkimeyi tetikler. Lityum batarya yangınları uçaklarda artık haftada ortalama iki kez yaşanıyor. Telefonunuz düşerse koltuğu kıpırdatmayın ve hemen kabin memurunu çağırın.

BAŞ ÜSTÜ DOLAPLARINDA GÖRÜNMEZ YARALANMALAR

Uçuş Emniyet Vakfı'na (Flight Safety Foundation) göre, her yıl sadece ABD'de yaklaşık 4.500 yolcu baş üstü dolaplarından düşen valizler nedeniyle yaralanıyor. Türbülans sırasında yer değiştiren ağır çantalar, dolap açıldığı an bir mermi gibi kafanıza düşebilir. Dolabı açarken daima yan tarafta durun ve ağır eşyalarınızı mümkünse önünüzdeki koltuğun altına yerleştirin.

KOLTUĞU YATIRMAK SADECE NEZAKET DEĞİL

Koltukların kalkış ve inişte dik konumda olması sadece bir prosedür değildir. FAA'e göre, yatık bir koltuk acil bir durumda arkadaki yolcunun tahliyesini ciddi şekilde yavaşlatır. Ayrıca, olası bir çarpma anında vücudun darbeyi emme şeklini değiştirerek yaralanma riskini artırır.

BATANYE VE YASTIKLARIN TEMİZLİĞİNE BİR DAHA BAKIN

CBS News tarafından aktarılan araştırmalara göre, havayolları özellikle kısa ve orta mesafe uçuşlarda battaniyeleri her seferinde yıkamak yerine sadece katlayıp tekrar sunabiliyor. Gözenekli kumaşlar bakteriler için en misafirperver ortamdır. Kendi seyahat yastığınızı getirmek, grip sezonunda sağlığınızı korumanın en kolay yoludur.