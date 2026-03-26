Mevsim geçişleriyle birlikte artış gösteren üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı, geleneksel mutfağın temel taşlarından biri olan tavuk çorbası, hem besinsel içeriği hem de fizyolojik etkileriyle uzmanlar tarafından önerilen gıdaların başında yer alıyor.

Tavuk çorbası, pişirilme sürecinde açığa çıkan bileşenler sayesinde sadece bir besin maddesi olmanın ötesinde işlev görüyor. Tavuk etinin haşlanması sırasında ortaya çıkan sistein adlı amino asit, kimyasal yapısı itibarıyla asetilsistein içeren ilaçlarla benzerlik gösteriyor. Bu madde, akciğerlerdeki ve solunum yollarındaki mukusun incelmesine yardımcı olarak vücuttan atılımını kolaylaştırıyor.

VÜCUDA VİTAMİN DESTEĞİ SAĞLIYOR

Çorbanın içeriğinde bulunan bileşenlerin vücut üzerindeki etkileri şu şekilde sıralandı:

Hastalık sürecinde kaybedilen sıvının geri kazanılmasını sağlıyor.

Haşlanmış tavuk suyu, nötrofillerin (bir tür beyaz kan hücresi) göçünü sınırlayarak üst solunum yollarındaki iltihaplanma belirtilerini hafifletiyor.

İçerisine eklenen havuç, kereviz, soğan ve sarımsak gibi sebzeler; A, C ve B vitaminleri ile antioksidan desteği sağlıyor.

BAĞIRSAK BARİYEİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Beslenme uzmanları, tavuk çorbasının maksimum fayda sağlaması için endüstriyel ürünler yerine, kemikli tavuk etinin uzun süre kısık ateşte kaynatılmasıyla elde edilen suyun kullanılmasını vurguladı. Kemik iliğinden suya geçen kolajen ve jelatinin, sindirim sistemini desteklediği ve bağırsak bariyerini güçlendirdiği belirtiliyor.

Dünya genelinde pek çok kültürde "anne çorbası" veya "doğal destekleyici" olarak adlandırılan bu yemek, servis aşamasında eklenen taze limon suyu ve karabiber ile C vitamini ve piperin açısından zenginleştiriliyor. Bu eklemeler, çorbanın biyo yararlanımını artırırken, sıcak tüketilmesi nedeniyle burun kanallarındaki siliyer aktiviteyi hızlandırarak temizlik sürecine katkıda bulunuyor.