Dolandırıcılık yöntemi oldukça basit ama etkili bir psikolojik taktik üzerine kurulu. Vatandaşların telefonlarına gönderilen SMS’lerde, HGS hesaplarında ödenmemiş geçiş ücreti olduğu ve "son ödeme tarihi" geçtiği iddia ediliyor. Mesajın içine yerleştirilen "Hemen ödeyin, yasal işlem başlatılacaktır" gibi tehditkar ifadelerle kullanıcılar panikletilerek sahte bir bağlantıya (link) tıklamaya zorlanıyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ SAHTE SİTELERE DİKKAT

Güncel uyarılara göre, dolandırıcılar artık sadece metin mesajlarıyla yetinmiyor. Yapay zeka teknolojilerini kullanarak resmi kurumların internet sitelerini ve ödeme sayfalarını birebir taklit ediyorlar. Bu sahte bağlantılara tıkladığınızda karşınıza çıkan ekran, gerçek bir devlet portalından farksız görünüyor. Buraya girilen kredi kartı bilgileri ise doğrudan saldırganların veri tabanına düşüyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KIRMIZI ALARMLAR

Gelen bir mesajın sahte olduğunu anlamak için şu detaylara dikkat etmek hayati önem taşıyor:

Numara Kontrolü: Resmi kurumlar genellikle başlığı olan (kurum adı yazan) kanallardan ulaşır. Sabit bir hattan veya sıradan bir cep numarası gibi görünen yerlerden gelen mesajlara şüpheyle yaklaşın.

Dil ve Üslup: "Hakkınızda hukuki süreç başlatılacaktır" gibi korku dolu ibareler, profesyonel ve resmi kurum yazışma diline aykırıdır.

Tıklama Tuzağı: Mesajın içindeki linke kesinlikle tıklamayın. Sadece linke tıklamak bile bazen telefonunuzun aktif olup olmadığını saldırganlara bildirebilir.

Güvenli Sorgulama Nasıl Yapılır?

HGS veya trafik cezası borçlarınızı kontrol etmek için SMS içindeki bağlantıları kullanmak yerine şu güvenli kanalları tercih edin:

e-Devlet Kapısı: En güvenilir sorgulama merkezidir.

PTT HGS Uygulaması: Kurumun resmi mobil uygulaması üzerinden kontrol sağlayın.

Banka Uygulamaları: Kullandığınız bankaların "Ödemeler" kısmından plaka ile sorgulama yapın.