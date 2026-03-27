İngiltere’deki geleneksel balıkçı kasabalarının aksine minimalist bir yerleşim planına sahip olan Pennan, sakin atmosferi ve korunmuş dokusuyla dikkat çekiyor. Sadece tek bir sokaktan oluşan köyde, beyaza boyalı tarihi evler doğrudan denize bakacak şekilde konumlanmış durumda.

SİNEMA DÜNYASINDAN TURİZM MERKEZİNE

Geçmişi 19. yüzyıla kadar uzanan Pennan, dünya çapındaki ününü 1983 yapımı "Local Hero" filmine ev sahipliği yaparak kazandı. Filmin ana mekanı olan köyde, liman girişinde bulunan ikonik kırmızı telefon kulübesi, günümüzde turistlerin bölgeyi ziyaret etmesindeki en temel sembollerden biri olarak kabul ediliyor. Birçok ziyaretçi, sinema tarihinde yer edinen bu kulübeyi görmek için köye seyahat ediyor.

DOĞAL YAŞAM VE VAHŞİ GÜZELLİK

Doğa turizmi için stratejik bir noktada bulunan Pennan, çakıllı plajı ve korunaklı limanıyla ziyaretçilerine doğal bir dinlenme alanı sunuyor. Köyün sahil şeridinden yunuslar ve kayalık alanlarda güneşlenen gri foklar gözlemlenebiliyor. Özellikle kış aylarında Kuzey Denizi’nin sert hava koşullarıyla birleşen manzara, bölgeye karakteristik bir vahşi güzellik katıyor.

ŞEHİR KAOSUNDAN UZAK BİR SIĞINAK

The Times tarafından bir dönem İngiltere’nin en güzel köylerinden biri olarak gösterilen Pennan, ticari işletmelerin ve kalabalık turist gruplarının uzağında kalmasıyla "izole bir durak" arayanların tercihi oluyor. Şehir gürültüsünden uzak yapısıyla öne çıkan köy, minimalist yaşam tarzını tarihi bir balıkçı kasabası atmosferiyle birleştiriyor.