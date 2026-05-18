Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde emniyet teşkilatını yasa boğan saldırıda iki polis memuru şehit oldu. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde görev yapan polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç, Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi’ndeki bir iş merkezinden gelen kavga ihbarı üzerine olay yerine sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplere, psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Orhan Altan tarafından silahla ateş açıldı. Saldırıda ağır yaralanan polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç şehit oldu. Saldırgan Orhan Altan ise olay yerine gelen destek ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, saldırgan Orhan Altan’ın yaralı olarak yakalandığını ve Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını açıkladı. T24’ün aktardığı bilgilere göre, Orhan Altan'ın psikolojik tedavi gördüğü ve olay öncesinde tedavi gördüğü hastaneden kaçtığı ortaya çıktı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.